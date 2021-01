Politie gaat snelheid controleren in Wouw

Overal hondenpoep in Kruisland: ‘Je moet zigzaggend door het dorp’

26 januari KRUISLAND - Hondenpoep en loslopende honden. Al jaren staan ze steevast in de top 3 van de grootste ergernissen van Nederlanders. In Kruisland loopt het volgens wijkbewoners nu echt de spuigaten uit. Niet alleen op de stoep, zelfs in plantenbakken liggen drollen. ,,Je moet zigzaggend door het dorp. Het is schandalig”, zegt Elly Hellemons.