Politie beëindigt illegale straatrace op bedrijventerrein bij Stampersgat

Winkels doen deuren open en zetten plantenbak­ken buiten: ‘Het voelt als een bevrijding’

Al om tien uur ’s ochtends lopen de eerste shoppers door de binnenstad in Bergen op Zoom. Winkeliers zetten plantenbakken buiten en gooien de deuren open. ,,Zo fijn dat we weer mogen”, zegt Barbara Rond van Barbara Clothing & Lifestyle in winkelgebied De Parade. ,,Het voelt als een bevrijding.”

15 januari