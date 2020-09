Poging tot beroving in Roosendaal: man (33) opgepakt

video Hoe houd je een bezoek aan theater De Kring in coronatijd toch gezellig?

6:00 ROOSENDAAL - Er zit iets tegenstrijdigs in. Een gezellig avondje uit in theater De Kring in Roosendaal betekent in de regel toch een volle bak. Maar in coronatijd geldt: hoe minder bezoekers, hoe kleiner de kans op het overdragen van het virus.