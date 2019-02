PlusBus wordt gekoppeld aan steunpunten, ook buiten Rucphen

RUCPHEN - De inzet van de Plusbus wordt voortaan gekoppeld aan een steunpunt en zal niet alleen in Rucphen, maar ook in de gemeenten Roosendaal en Halderberge gaan rijden.

Dat heeft zorginstelling Groenhuysen besloten na een evaluatie van het vervoerssysteem. De PlusBus ontstond jaren geleden als de BoodschappenPlusBus binnen de gemeente Rucphen. De bus was bedoeld voor ouderen die niet zelf hun boodschappen in huis konden halen. De gedachte was dat op deze manier eenzaamheid kon worden bestreden en zelfredzaamheid zou toenemen.

Subsidie

Nadat de subsidie voor de BoodschappenPlusBus verviel, heeft de Stichting Groenhuysen de service nog een tijdje kunnen voortzetten dankzij de inzet van Toine Houtepen en een groep betrokken vrijwilligers. De bus werd geleased via het Ouderenfonds, de kosten daarvan betaalde Groenhuysen.

Pensioen

Houtepen, de coördinator van de Plusbus, gaat per 1 april met pensioen en dat was voor de zorginstelling aanleiding de inzet van de bus te evalueren. ,,Op dit moment wordt de bus veelal gebruikt voor uitstapjes", zegt woordvoerster Mariëlle Franken. ,,Er is daarom besloten de bus per 1 april 2019 te koppelen aan de indicatieloze inloopvoorzieningen van Groenhuysen in de regio.”

Daarmee worden de steunpunten bedoeld waar iedereen kan binnen lopen om aan activiteiten mee te doen zonder dat er een indicatie voor nodig is. ,,Vanuit deze steunpunten worden veel uitstapjes georganiseerd waarvan ouderen gebruik kunnen maken. Het idee van samen boodschappen doen, is niet daarom ook niet helemaal van de baan. Vanuit een steunpunt kunnen vaste medewerkers of vrijwilligers er bijvoorbeeld voor kiezen om met een groep ouderen gezamenlijk naar de markt te gaan.”

Volledig scherm Mariavaart in Zegge omvat 26 huurappartementen en een steunpunt van Stichting Groenhuysen. Het complex in de Jacob van Lennepstraat werd in 2011 gebouwd.

Steunpunten

In de gemeente Rucphen kunnen ouderen terecht bij de steunpunten St. Janshof in Sprundel, Schuitvaart in Rucphen, St. Antoniushof in Schijf, Mariavaart in Zegge en Rozemarijn in Sint Willebrord.

Bijdrage