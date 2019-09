Pluim voor initiatiefnemers van Gastels Speelbos

In mei werd het speelbos door wethouder Jan Mollen geopend. Vier maanden later stond Hans Wierikx in de motregen om de Pluim en het bijbehorende geldbedrag van 250 euro uit te reiken. En het was hun voorganger Jan Paantjens, die via een YouTube-filmpje het idee lanceerde om in Gastel een speelbos aan te leggen.

Jammer genoeg was er ook een smetje, want kort na de opening van het speelbos werden vernielingen aangericht. Wierikx zei dat er vanuit de gemeente regelmatig gesurveilleerd wordt en ook de initiatiefnemers houden vaak genoeg een oogje in het zeil. ,,Honderd procent in de gaten houden lukt natuurlijk niet. Gelukkig is het bij die ene keer gebleven en er wordt druk gespeeld in het bos. Laten we vooral trots zijn op deze aanwinst voor het dorp en het koesteren.‘’