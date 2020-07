'Pluim’ van 250 euro voor werkgroep Pagnevaartbos Bosschenhoofd

Het tweetal heeft de werkgroep Pagnevaartbos eerder dit jaar opgericht, nadat ze door plaatsgenoot Nol Krijnen (‘het historisch geweten van Bosschenhoofd') met oude foto's enthousiast waren gemaakt voor het bosgebied.

Al snel had de werkgroep ruim dertig leden om zich heen verzameld. Nu zijn er dat al dik vijftig. Ze trekken op zaterdag in groepen het Pagnevaartbos in, vooral om het op te ruimen. Geen klein klusje want het bosgebied meet zeker 26 hectare. ,,Dus is het verstandig om mensen mee te krijgen", zegt Erik Bakker. ,,Om de twee weken gaan we in groepen van vijftien tot twintig mensen het bos in.”

Quote Om de twee weken gaan we in groepen van vijftien tot twintig mensen het bos in Erik Bakker, Werkgroep Pagnevaartbos Bosschenhoofd

In het begin, zo'n anderhalf jaar geleden, dede Erik en Anja Bakker dat samen. De twee werden er eens op aangesproken, kregen handjes toegestoken en langzaam ontstond de werkgroep, zoals die nu actief is. De leden zagen omgevallen bomen aan stukken en leggen houtwallen in het bos aan. Prima plekken voor volgens en insecten.

Badkuip

Maar de grootste wens van de werkgroep is toch het terugbrengen van het ven in het bos. Dat is letterlijk leeggelopen als een badkuip. Bij werkzaamheden is de bodem van het ven, volgens Bakker een dik zand-klei-mengsel, een keer zwaar beschadigd. De bodem is simpelweg weggegraven waardoor het water weg kon stromen.

Spanjevaart

Nol Krijnen (91) is nog steeds bij de werkgroep betrokken en hij heeft beschreven waar de naam Pagnevaart vandaan komt. ‘In 1595 komt de naam Pagnevaart voor het eerste voor. Verscheidene namen werden toen gebruikt: Paedsievaart, Paesievaart en Pagievaert maar ook Posjevaort. Mogelijk is de naam een verbastering van Spagnevaart of Spanjevaart. Het verhaal gaat dat er in de bodem van het ven nog resten bevinden van een Spaans oorlogsschip. Dat schip is nooit gevonden.’

Erik Bakker wil het geld van de pluim graag besteden aan een barbecue voor alle vrijwilligers van het Pagnevaartbos.

Zie Facebook Vrienden van het Pagnevaartbos.