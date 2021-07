Plofkraak op AXA-kantoor in Essen, daders ontsnappen na achtervolging in Roosendaal

ESSEN - In het centrum van Essen is woensdagochtend een plofkraak gepleegd op het AXA bankkantoor in de Kapelstraat. De daders werden achtervolgd tot in Roosendaal, maar konden uiteindelijk ontkomen. Hoeveel cash geld ze buit konden maken, is nog onbekend. Het kantoor ligt pal tegenover het gemeentehuis en het politiekantoor.

Volledig scherm Het doelwit was de bankautomaat van AXA in de Kapelstraat © Marc De Roeck

,,De inbraakpoging gebeurde rond 5 uur vanmorgen,” verduidelijkt woordvoerder van politiezone Grens Patrick De Smedt. ,,Toen lieten een paar inbrekers de geldautomaat van het bankfiliaal in de Kapelstraat exploderen. Daarbij werden ze betrapt door een patrouille van de politie, die onmiddellijk achter de dieven aan ging. Er was een korte achtervolging, maar we zijn er nog niet in geslaagd om hen te arresteren.” De achtervolging ging door tot in Roosendaal, maar de daders konden ontkomen.

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Op dit moment heeft de politie een straal van zo’n 75 meter ingesteld. ,,We hebben de omgeving gewaarschuwd voor ontploffingsgevaar, maar dat is hoofdzakelijk een voorzorgsmaatregel. Bij een plofkraak maakt men natuurlijk gebruik van explosieven en DOVO is momenteel ter plaatse om te zien of er een restlading is achtergebleven die eventueel nog zou kunnen exploderen.” Er zal een sporenonderzoek volgen en het parket zal een gerechtelijk onderzoek instellen naar het exacte verloop van de feiten.

Geen evacuatie

Iets na 8 uur bleek er geen verder ontploffingsgevaar te zijn en werd de straal iets kleiner gemaakt zodat er weer verkeer mogelijk was. ,,Er moest ook niemand geëvacueerd worden want er was boven het bankkantoor niemand aanwezig”, zegt waarnemen burgemeester Dirk Konings (CD&V). ,,Gelukkig is het enkel bij materiële schade gebleven.” Het AXA-bankkantoor ligt pal tegenover het gemeentehuis en het politiekantoor van Essen.

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck

Volledig scherm Het bankkantoor van AXA in de Kapelstraat in Essen was het doelwit van de criminelen. © Marc De Roeck