Plezier spat van het podium bij slotconcert JAZZ750 in Roosendaal

ROOSENDAAL - Emotie ligt altijd op de loer bij muziek. Dat is zondagmiddag ook weer het geval bij het slotconcert van JAZZ750 in een volle Kring.

Het plezier spat van het podium. Zeker bij Jack van Poll, toch wel het stralende middelpunt van deze bijzondere muzikale middag. ,,Ik ben hartstikke gelukkig. Zó fijn om met die twee gasten te spelen’', stamelt hij, wijzend naar bassist Hein van de Geijn en drummer Hans van Oosterhout om daarna het prachtige ‘Suicide is painless’ in te zetten.

En dat is nou net zo’n nummer waar de zaal een traantje bij weg kan pinken. Want ook nostalgie en heimwee naar vervlogen tijden, de hoogtijdagen van de jazz in Roosendaal, liggen deze middag niet meer dan een blue note onder het oppervlak.

Apotheose

Het slotconcert op zondag is de apotheose van de jamsessies die Ton van de Geijn, Hans Adams en Frans van Haren de afgelopen maanden hebben georganiseerd. De show, gepresenteerd door oud-wethouder Hans Verbraak, klinkt als een klok en dat kan ook niet ander met zo’n verbazingwekkende schat aan muzikaal talent op het podium. Daaronder zijn zowel internationaal gelauwerde jazzartiesten als getalenteerde amateurs. Maar een ding hebben ze, naast de liefde voor jazz, gemeen: ze komen allemaal uit Roosendaal. Hein van de Geijn is speciaal voor dit concert teruggekeerd uit Zuid-Afrika, waar hij tegenwoordig woont. Jack van Poll, oud-directeur van drukkerij Van Poll, woont in Antwerpen, maar is in Roosendaal nog even geliefd blijkt uit de volle zaal.

Bij de jamsessies van JAZZ750 kregen Roosendaalse amateurmusici de kans om muziek te maken met professionele jazzmusici. Een selectie van hen deelde zondagmiddag het podium met Johan Clement (piano), Hein van de Geijn (bas) en Hans van Oosterhout (drums), aangevuld met jonge strijkers van Fontys Hogeschool. Daaronder zijn jonge talenten bij als saxofonist Rick van der Made en zanger Rob van de Geijn, maar ook mensen die al tientallen jaren meedraaien in de Roosendaalse jazzscene. Zoals bugelspeler Erik Bakker, bekend van de Mad Meddix, de artsenband van het voormalige Franciscus Ziekenhuis. Maar ook accordeonist Rien van der List, een van de gangmakers van het Caldo Sextet, die voor het old-style element in het programma zorgde. Veel indruk maakt ook vibrafonist Ralph Adriaansen die bij de afsluiting een piekfijne bewerking van de klassieker Nature Boy laat horen.

Vervolg