Playdôme wil hét kart-paradijs van West-Brabant worden: ‘Er is echt animo voor’

Fatimakerk krijgt tweede leven als zorgcom­plex: ‘Meer ruimte voor goede en persoonlij­ke zorg’

ROOSENDAAL - De Fatimakerk in Roosendaal wordt verbouwd tot zorglocatie voor S&L Zorg. In de kerk én in een nieuw te bouwen complex achter dat gebouw komen 42 cliënten te wonen, die nu nog in de verschillende kleinere locaties van S&L Zorg in Roosendaal en Wouw gehuisvest zijn.

26 januari