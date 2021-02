Plantko moet verontreinigde grond op De Meeten toch zelf saneren

MADE IN WEST-BRABANT Rob Jansens blies Biggelaar nieuw leven in: er worden 20 miljoen kopjes koffie geroosterd in Roosendaal

8 februari ROOSENDAAL - Als klein jochie zette ie z’n fietsje al tegen de muur van de Biggelaar-fabriek als ie in hartje Roosendaal moest zijn. ,,En dan ineens die heerlijke geur van versgebrande koffiebonen... dat is me altijd bijgebleven. Die lucht doet iets met me.’’