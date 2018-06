Plannen voor waterstoftankstation in Roosendaal

Plan Bergsche Heide krijgt vorm: vroegere camping wordt modern recreatie­park

13:08 BERGEN OP ZOOM -Een groot hotel met fastfoodrestaurants (Port of Bergen op Zoom) langs de A4 bij afrit 27 moet de poort worden van Landschapspark Bergsche Heide. De voormalige camping Vredenburg wordt opgeruimd en verandert in een recreatiepark dat via een nieuwe ontsluitingsweg goed bereikbaar wordt gemaakt.