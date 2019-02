Plannen voor V&D-complex vallen goed in Roosendaal: ruim 200 woningen en winkelruimten

Oud Gastel is helemaal in de ban van kwissen

7 februari OUD GASTEL - Als ergens dit jaar de hersens kraken, is het wel in Oud Gastel. De ene na de andere vereniging test dorpsgenoten of quiz-liefhebbers op een spervuur aan vragen. Komende zaterdag is het de beurt aan de pop- en sportquiz van 't Veerke. Daar blijft het niet bij.