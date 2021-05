Plannen voor uitbreiding afvalverbrander Suez ReEnergy in de koelkast gezet

Het uitstel heeft ook te maken met de overname van Suez Recycling & Recovery door PreZero, de milieudivisie van de Schwarz Groep (bekend van Lidl). ,,We willen eerst afwachten wat onze nieuwe collega’s ervan vinden", zegt Aletta Roghair, sinds 1 maart directeur van Suez ReEnergy in Roosendaal.

Niet van de baan, wel on hold

In november 2019 presenteerde de toenmalige directeur van Suez in Roosendaal, Marc Das, het plan om de capaciteit van de vuilverbrander uit te breiden van 386.000 ton per jaar naar 460.000 ton per jaar. Het bijzondere van dit plan was dat de bestaande installatie niet behoefde te worden uitgebreid. Alle wijzigingen zouden in de verbrander worden gerealiseerd.

,,De uitbreiding is niet van de baan, maar tijdelijk on hold gezet", legt Aletta Roghair uit. ,,We zijn nu met het project Osiris bezig en dat vergt een flinke vergunningaanvraag. Die loopt nu bij de Omgevingsdienst. En we moeten de Omgevingsdienst niet twee zware dossiers in de maag splitsen.” Met Osiris wil Suez de samenwerkende tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland voorzien van restwarmte en van 100.000 ton CO2 per jaar. Die hoeveelheid is te vergelijken met de CO2-uitstoot van 31.000 huishoudens.

Sierplanten

De tuinders van het Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland zoeken voor het project nog een partner om de infrastructuur, zoals een leidingennetwerk, aan te leggen. Bij de teelt van groente, fruit en sierplanten wordt nu nog aardgas gebruikt. De warmte en de CO2 die dat oplevert kunnen ook door de Roosendaalse afvalverbrander worden geleverd. Voor Suez betekent dat het hergebruiken van afvalstromen.

Commitment meeting

Volgens de nieuwbakken directeur van Suez ReEnergy in Roosendaal zit de vaart goed in het Osiris-project. ,,het is een voortdurende ontwikkeling. Eind juni hebben we weer een commitment meeting. Dan zijn we weer een stapje verder", zegt Aletta Roghair.

Stadsoevers

Overigens zijn de kassen van Nieuw Prinsenland niet de enige afnemers van de restwarmte van de vuilverbrandingsinstallatie. Ook de nieuwbouw in de Roosendaalse wijk Stadsoevers zal voor een groot deel op het warmtenet van Suez worden aangesloten. Daar worden nu al verschillende complexen op deze manier verwarmd.