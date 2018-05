Plannen voor democratische school in Roosendaals wijkhuis

ROOSENDAAL - Leerkrachten Tijn Hoefnagels en Tinne Machielse hopen in augustus met een Democratische School te beginnen in Roosendaal.

Onder de naam Avonturis zal deze particuliere school bij voldoende aanmeldingen in wijkhuis De Wieken de deuren openen. In Nederland zijn 19 scholen (onder meer in Breda) die met het concept Democratisch Onderwijs werken. Op deze scholen beslissen kinderen zelf wanneer ze wat willen leren; kinderen die gemotiveerd zijn iets te leren, leren sneller, is de gedachte. Daarnaast beslissen leerlingen ook mee over de organisatie van de school, bijvoorbeeld over regels en afspraken.

Aanmeldingen

Hoefnagels en Machielse hebben zes aanmeldingen, terwijl er acht nodig zijn om te kunnen beginnen. ,,We willen uitkomen op 25 tot 30 leerlingen omdat met dat aantal voldoende sociale omgang mogelijk is, ook tussen de verschillende leeftijden. Mogelijk dat we op termijn naar 40 tot 50 leerlingen groeien. Dan zullen we extra personeel moeten zoeken. We beginnen met zijn tweeën."

Kosten

Democratisch Onderwijs wordt niet vergoed door de overheid, maar valt wel onder de Inspectie van het Onderwijs. Ouders draaien zelf op voor de kosten en dat betekent ongeveer 500 euro bruto per kind per maand. ,,De kosten kunnen een drempel zijn", geeft Hoefnagels toe. ,,Maar toch richten we ons in principe op alle kinderen. Misschien is het niet voor alle gezinnen haalbaar, maar van de andere kant: als je erin gelooft moet je ook bepaalde keuzes willen maken. Via de belasting kunnen ouders een deel van de kosten terug krijgen en bovendien zijn we bijna het hele jaar van 8 tot 17 uur open en dat betekent dat er geen kinderopvangkosten nodig zijn."