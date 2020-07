Plannen genoeg voor piepklein overschotje, maar er gebeurt helemaal niks mee

ROOSENDAAL - Het brandde de VLP, VVD en Roosendaalse Lijst in de zak, dat piepkleine overschotje van 26.000 euro over boekjaar 2019.

Plannen genoeg, want dat geld zou volgens de VLP in zijn geheel naar de Jongerenraad kunnen voor het realiseren van bijvoorbeeld pannaveldjes. Of naar een extra campagne tegen zwerfafval, stelt de VVD voor. Of steek die 26.00 euro in het maken van een boek als bedankje aan de Roosendaalse vrijwilligers, zoals de Roosendaalse Lijst oppert.

Lees ook Roosendaal houdt een klein plusje over aan 2019 Lees meer

Maar omdat die drie het niet eens kunnen worden over welk plan het beste is en het geld niet willen delen, verdwijnt het geld maar in het gemeentelijke spaarpotje en krijgt niemand iets.

‘Maar één keer uitgeven’

Want tja, zegt burgemeester Han van Midden: ,,Het is maar één keer 26.000 euro, we kunnen het niet drie keer uitgeven.’’ Met andere woorden: kiezen voor één plan, maakt alle andere automatisch onmogelijk. Of jullie moeten het met elkaar willen delen?’’ En als alle drie de partijen halsstarrig aan hun eigen plan vast houden, zit er niks anders op alle drie de plannen van maar van tafel te vegen.

Dat laatste is dus gebeurd. Want de VLP vindt dat zij het beste idee hebben en dat vinden VVD en Roosendaalse Lijst ook. Delen zag niemand zitten, want gevreesd wordt dat de bedragen die dan overblijven te laag zijn om - met uitzondering misschien van het boek van de Roosendaalse Lijst - de wensen te realiseren.

‘Onzeker toekomst’

En dus verdwijnt dat piepkleine bedrag toch - zoals aanvankelijk bedoeld - in de gemeentelijke spaarpot. Iets waar ook veel politieke partijen wel voorstander van zijn. Roger van Nassau (CDA): ,,Want alle plannen zijn ontzettend sympathiek, maar we gaan een onzekere financiële toekomst tegemoet. Hou het lekker in kas.’’ Adriënne Maas (SP): ,,Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar wie weet wat er nog op ons afkomt.’’