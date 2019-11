Plan zorgcomplex vroegere dokterswoning Oud Gastel

Crisis in Roosendaal­se politiek bezworen, maar verhoudin­gen blijven op scherp staan

6:00 ROOSENDAAL - De politieke crisis in Roosendaal lijkt bezworen. De Roosendaalse Lijst (RL) en het CDA blijven het eens dat ze het oneens zijn in de recente discussie over de begrenzing van het aantal zonneparken in het buitengebied, maar daarmee is de kous volgens hen én de andere twee coalitiepartners VVD en GroenLinks wel af.