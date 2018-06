'Plan voor tankstation voor fossiele brandstoffen in Roosendaal staat voor het verleden'

Meerwaarde

Of die verklaring begin juli wordt afgegeven, valt te bezien. SP-fractievoorzitter Adriënne Maas heeft twijfels over de meerwaarde van het pompstation. VLP-raadslid Jos Heeren stelt dat de behoeft naar fossiele brandstof daalt. GroenLinks-raadslid Christian Villée vindt dat het plan voor het verleden staat. ,,Deze aanvraag is niet in samenspraak met ons eigen bestuursakkoord. Daarnaast zijn omwonenden tegen en ook wij vinden dat er al voldoende tankstations zijn."

Overbodig

Actiecomité De Meeten II vindt het station ook overbodig en vindt daarnaast dat de gemeente over dit plan niet goed heeft gecommuniceerd met de omwonenden. Dat laatste werd met klem ontkend door wethouder Toine Theunis (Ruimtelijke Ordening). ,,Ik heb zelf een gesprek met de mensen van het actiecomité gevoerd en gemeld dat dit initiatief eraan kwam. Op mijn vraag of er bedenkingen tegen het pompstation waren, kreeg ik te horen dat er angst was voor hangjongeren. De omwonenden zeggen dat ze zich niet gehoord voelen, dat is niet waar. Ze krijgen geen gelijk, dat is iets anders."