Plan voor Roosendaalse kabelbaan weer stap dichterbij

ROOSENDAAL - Een potentiële kandidaat voor de exploitatie heeft zich al gemeld, de technische haalbaarheid is ook bewezen. Het is nu wachten op de resultaten van een onderzoek naar de economische haalbaarheid van een kabelbaan tussen outletcentrum Rosada en de Roosendaalse binnenstad.

NHTV

Die onderzoeksresultaten worden in juni bekendgemaakt. ,,Studenten van de NHTV uit Breda zijn halverwege dit schooljaar aan de slag gegaan met de hamvraag of er voldoende potentie is de kabelbaan rendabel te laten draaien. Ze hebben onder meer enquêtes uitgezet onder bezoekers en winkeliers van de binnenstad en Rosada. Het ligt in de lijn der verwachting dat Rosada drie miljoen bezoekers per jaar gaat trekken. Stel dat een derde van deze mensen met de kabelbaan meegaat, dan krijg je de exploitatie meer dan rond. Maar goed, we wachten de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie netjes af. Als blijkt dat het toch te hoog gegrepen is, dan stoppen we ermee", aldus Ewald Sieben van Sieben Recreatie.

Fata morgana

Sieben is samen met Floor Blijenberg van café 3 Weesgegroetjes en Koen Bakker van Het Hooihuis de initiatiefnemer van het kabelbaanproject. Het plan werd bijna een jaar geleden gelanceerd en zorgde voor zeer gemengde reacties. Veel Roosendalers vinden het een fata morgana, maar volgens Sieben is dat niet waar.

Dertig meter

,,Op technisch vlak is er veel mogelijk. We willen ongeveer dertig meter de lucht in, de gondels moeten boven het ziekenhuis te zien zijn. De kabelbaan is niet alleen ideaal als verbinding tussen stad en Rosada, maar ook als attractie. Geen enkele stad in Nederland heeft dit in huis. Alleen in Venlo zijn er vergelijkbare plannen."

De route van de kabelbaan loopt vanaf De Stok gezien over de snelweg, parallel aan de Burgemeester Freijterslaan, waar een knik wordt aangebracht ter hoogte van het Jan van Eijkckplein, over het spoor naar winkelcentrum de Roselaar en weer terug richting De Stok/Rosada. De kosten bedragen tussen de tien en dertig miljoen euro. ,,De meest kale versie kost ongeveer tien miljoen euro. Als je de stations van de kabelbaan behoorlijk optuigt, gaan de kosten uiteraard omhoog."

Attractie van formaat

De initiatiefnemers vinden dat de gemeente Roosendaal een rol moet spelen in de exploitatiebijdrage. Sieben: ,,Als we groen licht hebben, zal dit project voornamelijk door ondernemers worden bekostigd. Maar het is ook een attractie van formaat waar de gemeente ook van profiteert. Daar mag best wat tegenover staan."

Volgens Sieben heeft zich al een kandidaat-exploitant gemeld voor de kabelbaan. ,,Daarnaast heeft Doppelmayr -de Oostenrijkse kabelbanenfabrikant- al aangegeven niet alleen de constructie te willen bouwen, maar bij aangetoonde potentie eventueel ook de exploitatie van het openingsjaar te willen doen."