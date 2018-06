Plan voor islamitische basisschool in Roosendaal

ROOSENDAAL - De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) wil een islamitische basisschool openen in Roosendaal. De stichting heeft momenteel drie scholen in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg. Roosendaal kent nog geen basisschool met een islamitische identiteit. SIPO zou het liefste een school openen in de wijk Kroeven.

Het college van Burgemeester en Wethouders wil medewerking verlenen aan het verzoek, maar het is uiteindelijk de gemeenteraad die goedkeuring moet verlenen. De raad dient voor 1 augustus dit jaar een besluit te nemen over de aanvraag. Als het plan wordt goedgekeurd, wordt dit besluit naar het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gestuurd. Ook bij afwijzing door de raad dient het plan voor 1 augustus naar het ministerie te worden gestuurd. Hierna wordt het zes weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis. De minister beslist uiterlijk op 31 december 2018 over al dan niet vestigen van de nieuwe school. Bij toestemming zal de islamitische school in Roosendaal kunnen starten op 1 augustus 2019.

Levensvatbaar

Volgens B en W is de SIPO-aanvraag voldoende onderbouwd met informatie en prognoses. ,,Het is een levensvatbaar initiatief. Als we naar de prognoses kijken, zal de school een omvang kunnen hebben van ongeveer 250 leerlingen, met een minimum van tweehonderd", aldus het college in het voorstel aan de raad.

De nieuw te vestigen school moet worden gehuisvest door de gemeente Roosendaal. ,,Momenteel is de leegstand in het basisonderwijs zodanig dat de school in de beginjaren kan worden ondergebracht in een bestaande locatie. Na een positief besluit door de minister zullen we dit verder bespreken. Hierbij wordt gekeken naar een locatie waar voldoende eigen identiteit kan worden gegeven aan de islamitische school."

Minder geld

De komst van deze SIPO-school betekent dat de overige basisscholen in de gemeente Roosendaal minder geld krijgen. ,,De middelen voor onderwijshuisvesting door de gemeente zullen anders moeten worden verdeeld. Het bedrag verandert niet, omdat er geen nieuwe leerlingen bijkomen in Roosendaal."

De nieuwe school zal worden beoordeeld door de Inspectie voor het Onderwijs. De SIPO-vestigingen in Breda, Bergen op Zoom en Tilburg krijgen alle drie een voldoende van de onderwijsinspectie.