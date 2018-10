Plan voor 'coffeeshop nieuwe stijl' in West-Brabant

Zo'n coffeeshop zou die gemeenten volgens initiatiefnemer Leon Lichtendahl van die coöperatie geschikte kandidaten maken voor het landelijke experiment met 'staatswiet', waar een aantal gemeenten mag experimenteren met het onder staatstoezicht telen en verkopen van cannabis.

Doorverkoop

Een van de grootste verschillen volgens Lichtendahl is dat coffeeshops in zijn plan niet langer ondernemingen zijn, gedreven door vraag en aanbod. Lichtendahl: ,,Deze coffeeshops zijn slechts doorverkooppunten van kleine hoeveelheden cannabis (één tot vijf gram), geteeld door gecertificeerde telers die binnen het experiment daarvoor aangewezen zijn.'' Gemeenten krijgen hier in tegenstelling tot de ouderwetse coffeeshops ook een rol, bijvoorbeeld als het gaat om het aanstellen van personeel. Lichtendahl: ,,Dat is het idee achter een coöperatie: samen doen.''

Overlast

Quote In het gesloten systeem van een Coffeeshop Nieuwe Stijl wordt door gecertifi­ceer­de telers geteeld, er is een garantie voor goede kwaliteit Leon Lichtendahl, initiatiefnemer Daarnaast denkt Lichtendahl dat zijn model een adequaat middel is om illegale straathandel en overlast tegen te gaan. Op dit moment is dat bijvoorbeeld in Roosendaal een serieus probleem. Lichtendahl: ,,In het gesloten systeem van een Coffeeshop Nieuwe Stijl wordt door gecertificeerde telers geteeld, er is een garantie voor goede kwaliteit. Tegen een lagere prijs. Bij straathandel wordt verkocht op basis van vertrouwen, maar klanten weten niet zeker wat ze nu eigenlijk kopen.'' Maar zijn coffeeshop moet meer zijn. Zo moet er in die zaken ook ruimte zijn voor hulpverlening door GGD en GGZ, preventie en voorlichting.

'Gesprek'

Geschikte locaties heeft Lichtendahl echter nog niet op het oog. ,,Dit is meer een uitnodiging om hier eens met die gemeenten over in gesprek te gaan.'' Wel denkt hij aan een soort bedrijfsgebouw buiten het centrum en woongebieden, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. Mét eigen parkeermogelijkheden.

Er moet ook ruimte zijn voor een buitenloket, waar klanten net als bij een drive-through aan een buitenloket cannabis kunnen kopen. Binnen is het personeel uitgerust met alarmzenders, met een druk op de knop kan bij ongeregeldheden zowel het gebouw als het terrein afgesloten worden. Verder is er ook 24 uur per dag camerabewaking actief. Door heel het land zijn naast Roosendaal, Breda en Gilze en Rijen nog eens 31 gemeenten over dit voorstel aangeschreven.

Nulbeleid

Roosendaal laat via woordvoerster Rozemarie van Loon weten van die plannen op de hoogte te zijn, maar zegt ook gelijk dat de kans dat Lichtendahl groen licht krijgt in Roosendaal minimaal is. ,,We hebben nog steeds ons nulbeleid als het om coffeeshops gaat en we zien nu geen reden om daar van af te stappen.