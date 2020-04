Plan: Roosendaals festival om ‘vrijheid’ te vieren na coronacrisis

Matthijssen: ,,Iedereen zit nu thuis opgesloten, maar het zou mooi zijn dat we over een tijdje kunnen vieren dat we weer ‘vrij’ zijn. Dat we weer mooie dingen in onze stad kunnen gaan doen.’’ Matthijssen denkt daarbij aan een klein, ééndaags festival.



Onder de vlag van HapStap, maar met medewerking van de gemeente, horeca-ondernemers en retailzaken. ,,Net zoals de vroegere stadsfeesten; een combinatie van eten, drinken en muziek in de binnenstad.’’



Voor ondernemers moet het mogelijk zijn om met kraampjes in de straat te staan. Het idee daarachter is dat die nog wat kunnen verdienen, om iets goed te maken van de verloren omzet door de coronacrisis. ,,We moeten elkaar steunen in deze tijd en zeker de lokale ondernemers.’’