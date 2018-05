Plan: ondergrondse'pakkettendienst' tussen Rotterdam en Antwerpen, met een stop in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een nieuw aan te leggen ondergronds transportsysteem tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam moet een oplossing bieden voor de toename van het vrachtvervoer over de Nederlandse en Vlaamse wegen. Een dergelijk vernuftig systeem kan ervoor zorgen dat de sterke groei van de logistiek niet ontaardt in chaos op de weg.

Volgens Bart Vannieuwenhuyse, een van de vier oprichters van Future Proof Transport Initiatives, is ondergronds goederenvervoer technisch mogelijk en zijn ze bijvoorbeeld in Zwitserland al zo ver dat er een 500 kilometer lange buis onder de grond kan worden aangelegd die de belangrijkste Zwitserse steden met elkaar verbindt.

Hotspot

,,Wij willen een dergelijk initiatief ook in onze regio van de grond tillen. Een ondergrondse en duurzame 'pakkettendienst' tussen Antwerpen en Rotterdam, waarbij ook Roosendaal als bestemming wordt aangedaan. Dit gebied is niet voor niets de logistieke hotspot van Nederland, maar er zijn grenzen aan de groei. De voorspelling is dat de groei van de logistiek in 2013 met factor 2 is gegroeid. Ziet u dat voor u op de Antwerpse Ring? Die staat nu al vol, daarom moeten we met innovatieve alternatieven komen: we gaan de grond in", aldus Vannieuwenhuyse woensdagmiddag tijdens de Mariadal Meeting.

Het was de vijfde keer dat de gemeente Roosendaal en de provincie Brabant samen een lezing over een actueel thema hielden. Naast spreker Vannieuwenhuyse gaven ook Johan Visser (werkzaam bij onder meer het ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Jan Willem Klinkenberg, directeur van TGW Living Logistics (gespecialiseerd in logistieke systemen) uit Oud Gastel hun visie op de logistieke sector.

Zelfrijdende karretjes

Visser temperde het enthousiasme over de ontwikkeling van 'zelfrijdende karretjes'. ,,In de VS denken ze dat de eerste vrachtwagens zonder bestuurder in 2013 de weg op gaan, maar de verwachting is dat het nog een stuk langer duurt voordat deze technologie op orde is. Dan duurt nog zeker dertig jaar", aldus Visser die ook de ontwikkeling van een ondergronds transportsysteem ondersteunt.

Op 7 juni vindt in het Innovitapark in Roosendaal een bijeenkomst plaats waarbij Vannieuwenhuyse meer uitleg geeft over transportproject. Dan zullen ook vertegenwoordigers uit Zwitserland aanwezig zijn. ,,Technisch kan het, het gaat er nu om dat we ondernemers, overheden en andere instellingen enthousiast krijgen voor een dergelijk buizensysteem. Want het kost behoorlijk wat." Hoeveel wilde de Belg niet zeggen, maar het gaat om miljarden.

Quote Brabant telt nu vijfdui­zend vacatures in de logistiek. De sector zal moeten investeren in innovatie en in mensen Bert Pauli

Niet alleen het vervoer, ook de werkgelegenheid in de logistiek staat onder druk. Provinciebestuurder Bert Pauli (Economische Zaken) wees de aanwezigen in het voormalige klooster daar nog eens fijntjes op. ,,Brabant telt vijfduizend vacatures in de logistiek. De sector zal moeten investeren in innovatie en niet te vergeten in mensen om dit probleem aan te pakken", aldus de gedeputeerde.