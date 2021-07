Plan om Landgoed Visdonk fors te vergroten en de gedempte vennen te herstellen

Weer plan voor standbeeld Jack Jersey in Roosendaal

22 juli ROOSENDAAL - Ondanks dat burgemeester Han van Midden vorig jaar helder aangaf dat er voorlopig geen standbeeld van zanger Jack Jersey in Roosendaal zal worden geplaatst, spant Ad Schijvenaars uit Etten-Leur zich toch in voor zo'n herdenkingspunt in de stad.