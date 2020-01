Plaatjes van gerestylede kloosters zorgen voor groeiend enthousiasme voor cultuurcluster Oudenbosch

Zowel bouwkundig als in de exploitatie zijn de voorbije maanden grote stappen gemaakt, concludeerde Engelvaart aan de hand van een nieuwe Powerpoint-presentatie. Tot dusverre zag de gemeenteraad vooral de visie op het religieuze ensemble. ,,Wat gaat er gebeuren, hoe gaan we met wie samenwerken. Nu is echt de concrete bouw en inrichting aan de beurt. Voor het cultuurcluster geldt dat we nu concreet aan de gang zijn met de bouwkundige voorbereiding. We praten met de gebruikers en interieurarchitect Marijn de Kok op detailniveau. Het gaat inmiddels over kasten, tafels, bureaus, de indeling van de bar en de sfeer.‘’