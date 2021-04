Pioniers van jarige heemkring schrijven het dikste jaarboek ooit vol

OUD GASTEL - Meestal spitten heemkundigen in andermans historie. Voor het veertigjarig bestaan van heemkring Het Land van Gastel werd de blik naar binnen gericht. Een groot gedeelte van het jaarboek belicht de vier decennia dat de kring nu bestaat. Wanneer het boek ten doop wordt gehouden, is nog afwachten.

Frans van Merrienboer en Piet Peeters zijn twee mannen van het eerste uur. Beide tachtigers koesterden als onderwijzers op respectievelijk schippers- en Joannesschool al een bijzondere interesse voor de lokale geschiedenis. ,,Bij het 700 jarig bestaan van Gastel in 1975 kreeg de rijke historie van ons dorp een impuls met onder meer een historische optocht en een naslagwerk van streekarchivaris Albert Delahaye‘’, aldus Peeters, die jarenlang penningmeester en bestuurslid was.

Van Merrienboer was behalve wethouder in de toenmalige gemeente Oud- en Nieuw-Gastel ook eerste voorzitter van de kring. ,,Ik hield beide zaken gescheiden, maar voor een eigen dorpsmuseum wees ik het bestuur wel de juiste weg.‘’

Mastboom

Overigens ontstond Het Land van Gastel op initiatief van de Stampersgatse Samenstichting, die zich in het eerste verenigingsjaar 1981 al afsplitste en een eigen heemkring begon. Peeters: ,,Onze eerste activiteit was een lezing van mr. Henri Mastboom. Mensen waren nieuwsgierig, want de burgemeesterszoon Mastboom verscheen zelden in het openbaar.‘’

De kring stelde zich statutair ten doel 'het dorp Oud Gastel en haar inwoners op elk gebied dat onder heemkunde valt, te bestuderen en en te onderzoeken'. Het resultaat daarvan verscheen in 36 jaarboeken, waar redacteuren Peeters en Van Merrienboer een groot aandeel in hadden. In de meest recente uitgave zijn beide pioniers zelf onderwerp van het eerste artikel. Maar daar blijft het niet bij.

Pestilenties

Eindredacteur Kees Rademakers verklapt dat het jaarboek met ruim 300 pagina's een echte jubileumeditie is geworden. ,,Over de Kapelberg, de muurschilderingen in de Laurentiuskerk, de kringexcursies, unieke bevrijdingsfoto's, de Mastbooms, pasteoor Damen, de basisscholen in oorlogstijd, oorlogsgraven, de heilige Bernardus, de stoomtram, Gastel in de 13e eeuw en - heel toepasselijk voor deze tijd - pestilenties in Gastel.‘’

Het redigeren verliep soepeltjes, Rademakers en het kringbestuur worstelen alleen met de vraag wanneer het boek gepresenteerd kan worden. ,,We hadden 18 april in de ruime Laurentiuskerk staan, maar ook dat moeten we voor nu vergeten.‘’