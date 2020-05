Pinksternoveen in Roosendaal via YouTube

Video-opnamen

Negen dagen

Samen met ds. Marjo den Bakker, pastor Petra Versnel, Marjeet Verbeek van Spirit in Roosendaal en zangkoor Oriente onder leiding van Marie-Louise Egbers, kunnen gelovigen dan toch de negen dagen in gezamenlijkheid bidden. Dit jaar is er in de gebeden bijzondere aandacht voor de coronacrisis.

Actualiteit

,,We leggen ook elk filmpje de relatie met de actualiteit Het is ook een gebed om geestkracht in deze tijd. We stellen vragen: Wat is liefde tijdens corona? Wat is trouw tijdens corona? Het is een vrij concrete overweging wat die dingen in deze tij betekenen", zegt Verbeek.