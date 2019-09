Pilot Samen Hart voor de Zaak begon mooi, maar de vervolgstappen ontbreken

Tunneltje Desmijn­dijk weer open: gevoel van veiligheid terug in de buurt

9:40 ROOSENDAAL – Een tijd lang voelden inwoners van de Desmijn- en Diamantdijk zich onveilig bij de onderdoorgang van hun wijk, door een schietincident in 2017. Dit gevoel is nu verleden tijd: het tunneltje is opgeknapt door de inzet van initiatiefnemers Marie-Louise Suijkerbuijk en Marie-José Schepers van wijkvereniging DesDia.