Piet van Haaren (1931-2021): een sociaal hart en tot op het laatste moment betrokken bij zijn Villa Pardoes

Door zijn emotionele betrokkenheid bij het wel en wee van zieke kinderen werd hij mede-oprichter van de kinderafdeling. Van Haaren was gedurende 30 jaar ook lid van het bestuur van de Efteling waarvan de laatste tien jaar voorzitter. Met zijn sociale hart hield Van Haaren dit bestuur voor dat in de Efteling volop gezonde kinderen genoten terwijl voor zieke kinderen geen mogelijkheden bestonden. Van Haaren nam het initiatief voor de bouw van het kindervakantiepark Villa Pardoes naast de Efteling.



Voor het in 2000 geopende Villa Pardoes en zijn bestuurslidmaatschap van de Efteling werd Van Haaren door de overkoepelende organisatie IAAPA voor alle attractieparken wereldwijd onderscheiden met The Public Affairs Award. Voor zijn vele maatschappelijke verdiensten werd hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in de Orde van Sint Gregorius de Grote.