‘Piet Heselmans (1931-2021) is op zijn negentigste in de bloei van zijn leven overleden’

Groot internatio­naal jeugdtoer­nooi bij BSC mogelijk nog groter

ROOSENDAAL - Het voetbalcomplex van BSC op sportpark Vierhoeven is in het paasweekend het decor van een groot internationaal jeugdtoernooi. Het is de derde keer dat de rksv Burgerhoutse Sport Club het toernooi om de Dutch Easter Cup organiseert in samenwerking met Dutch Soccer Tournaments.

16:00