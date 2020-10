Picknicktafels zetten aan tot meer waterrecreatie in Stampersgat

STAMPERSGAT - Op zomerse dagen was het aan de waterpicknicktafels en op de zonneweide in het Stampersgatse jachthaventje goed toeven. Uitgerekend op de dag van de officiële opening regent het pijpenstelen.

Het werd al de Rivièra aan de Mark genoemd. Jongeren sprongen in coronatijd bij gebrek aan zwembadwater in de buurt, spontaan vanaf de tafels het rivierwater in. Kanovaarders meerden aan en aten er hun boterhammetje en sinds zaterdag hebben ook suppers de nieuwe waterattractie ontdekt.

Voor een lintje doorknippen moest het college van Halderberge vanwege een coronabesmetting afzeggen en ook van Waterpoort was voorzitter Silvia Bal verhinderd. Waterarchitecten Ro en Ad waren er wel en ook de bewoners van het Thomashuis. ,,Wie kunnen we beter het lintje door laten knippen dan Yvonne, Romi, Bert en Devie?‘’, zei Samenstichtingsvoorzitter Ivo den Ouden.

Uit de verf

Zijn voorganger bij Samenstichting William Vermunt deed nog eens uit de doeken hoe hij de waterbeleving in zijn dorp tot nu toe aan de magere kant vond. ,,Stampersgat als dorp aan de rivier kwam niet echt uit de verf. Daar brengen we met de watertafels alvast verandering in. Iedereen heeft er wel een mening over en da's goed. Wat mij betreft is het de aanzet tot meer. In relatie tot het dorpshuis bijvoorbeeld.‘’

Verder kijkend ziet Vermunt langs de oevers nog wel meer mooie dingen ontstaan. In dat verband noemt hij de aankoop van het voormalige Staalunie-terrein door Adrie Kuijstermans hoopvol. ,,Een gebied van zeven hectare tussen dorpskern en de Mark, daar ziet Adrie wel mogelijkheden in. Het mooie is dat hij voor de invulling graag zijn oor te luisteren legt bij ons als bewoners. Of daarmee ook meer waterrecreatie mogelijk wordt, is afwachten. Maar de verrommeling van de afgelopen jaren zijn we kwijt. Dat is al winst.’’