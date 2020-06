Peuters in Schijf lopen komend jaar opvang mis: Pinokkio stopt

SCHIJF - Peuteropvang Pinokkio houdt eind dit jaar op te bestaan. Het aantal peuters dat gebruikt maakt van de crèche in Schijf is te weinig om de opvang voort te zetten. De directie van Daltonschool De Vindplaats gaat naarstig op zoek naar een nieuwe partij voor peuteropvang.

De Schijfse peuterspeelzaal maakte als enige in de gemeente Rucphen deel uit van de stichting Spelen = Leren, voortkomende uit schoolkoepel Borgesiusstichting. Coördinator Stefanie Melissen zegt dat steeds gestreefd is Pinokkio overeind te houden. ,,Met nog slechts drie ochtenden open en steeds hooguit dertien peuters kunnen we niet langer de kwaliteit bieden, die ouders mogen verwachten.‘’

Eén peuter

Financieel kreeg Pinokkio het ook steeds moeilijker. De opvang is deels afhankelijk van de ouderbijdrage, maar vooral van subsidie van de gemeente. Melissen: ,,De subsidie is echter gebaseerd op Vroeg- en Voorschoolse Educatie. In Schijf maakte slechts één peuter daarvan gebruik. Een wachtlijst is er niet, dus ook toekomstgericht vangen we bot bij de gemeente.‘’

Pinokkio is gehuisvest in gemeenschapshuis D'n Hoge Dries in de Zoeksestraat naast de school voor Daltononderwijs. Spelen = Leren had plannen om de samenwerking met de basisschool meer vorm en inhoud te geven en een nieuwe impuls te geven aan de zaal. ,,Met de huidige middelen kunnen we die kwaliteitsslag helaas niet garanderen‘’, aldus Melissen. De twee peuterleidsters worden binnen de organisatie herplaatst.