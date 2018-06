Petticoats sieren Markt in Roosendaal

Back to the Fifties is een bijzonder festival: de stijlvol geklede bezoekers zijn net zo goed een attractie als de live-bands als Jaimy & his Hurricane's, Lenis Chamberlain Band, Georgina Peach & the Originators, Restless en niet te vergeten al die prachtige auto's die rond de Markt geparkeerd staan. Wie door de rockabillies geïnspireerd raakt voor een make-over kan op het festival ook zijn slag slaan, want er staan heel veel kraampjes met kleding en accessoires uit de jaren vijftig.

Liefhebbers van rockabilly komen inmiddels van heinde en verre naar Roosendaal voor dit Roosendaalse fifties-feestje. Helemaal in stijl, in kleurrijke jurken met superwijde rokken, de haren getoupeerd of in die typerende rol, waarbij het lijkt of de krullers er nog inzitten. En de mannen met hun bakkebaarden, kekke overhemden en puntschoenen. Daar zijn dertigers bij, maar ook de vijftigers en zestigers laten zich niet onbetuigd op de dansvloer als de muziek uit hun jeugd klinkt. ,,Is it too early voor boogie woogie?'', vraagt een zanger.. En daar gaan ze weer, twee aan twee helemaal los op 'Wild child' van Jerry Lee Lewis. Voor de fans is het nooit te vroeg voor boogie woogie. Of te laat.