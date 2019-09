Petitie om parkplan van vijftig jaar geleden alsnog te realiseren in wijk Pagnevaart

OUDENBOSCH - De pas opgerichte samenstichting Pagnifique pleit bij de gemeente Halderberge om een stokoud parkplan nieuw leven in te blazen. Bij de aanleg van de Oudenbossche wijk Pagnevaart was de Brink niet alleen als groot speelveld ingericht, het zou ook een parkachtige uitstraling krijgen.

,,Dat is er nooit van gekomen. Het plan verdween in de onderste la‘’, aldus Pim Kantebeen, die in de verplaatsing van de noodwinkel van Lidl aanleiding ziet om met omwonenden een petitie te organiseren over de aanleg van het beloofde park. Hij hoopt dat gemeente en Lidl zich aan de afspraken houden. ,,Er is toegezegd dat er compensatie komt voor het jaar dat de supermarkt vanwege verbouwing en uitbreiding een tent mocht plaatsen op onze groene Brink. Wij vinden dat de investering ook echt een plus voor de buurt moet zijn.‘’

Buurtpark

In de petitie staat een voorstel om ‘Park 1968' tegen lage kosten te realiseren in zoverre het oude ontwerp in de huidige tijd past. Concreet gaat het op halfverharde paden en meer bomen‘’, aldus Kantebeen. ,,Petitie en investering mogen een kapstok zijn voor verdere verbeteringen zoals groen en sport- en speeltoestellen.’’

In het buurtpark blijft ruimte voor een flink voetbalveld, zoals het er nu ook ligt. De winst van de paden zit hem volgens de samenstichting in de betere toegankelijkheid van de Brink bij evenementen als Koningsdag en de rommelmarkten. Maar ook een goede aansluiting op een veilige route naar basisschool de Bukehof. Kantebeen merkt op dat de buurt ook graag het circus terug ziet komen. ,,Dat stond er jaar in jaar uit. Het zou ook in de nieuwe opzet nog prima passen.‘’

Brede steun

De petitie is breed gesteund. Van de 75 direct omwonenden, die direct aan de Brink grenzen tekenden 61 huishoudens het verzoek. ,,Sommige mensen waren niet thuis, anderen wilden er even over nadenken. We gaan ze alsnog langs.‘’ Binnenkort wil Pagnifique de petitie aan het gemeentebestuur overhandigen. Gisteren stonden enkele Samenstichtingsleden bij de buurtkeet van de gemeente, die stond opgesteld in wijk Pagnevaart.