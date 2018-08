Peter R. De Vries smult van kluisjesroof in Oudenbosch: 'Inside job spreekt tot de verbeelding'

"Het gaat om een materiële buit, niemand is onder schot gehouden en of gewelddadig bejegent. Al blijft het natuurlijk een misdaad, laat daar geen misverstand over bestaan", voegde de geboren Aalsmeerder daar vlug aan toe.

Dat de misdaad filmische proporties aanneemt, vindt hij wel mooi. Maar de 61-jarige journalist vindt ook dat 'Nederland' niet door moet slaan: "Als zoiets plaatsvindt, hebben we ook de neiging om dat tot mythische proporties op te pompen, hè. Er wordt dan gespeculeerd over een gigantische buit van 10 miljoen, maar de bank zegt nu dat het om een buit van 4 miljoen gaat." Volgens De Vries nog steeds een aanzienlijk bedrag, 'maar heel wat anders dan 10 miljoen euro'.

Beveiligers

De twee beveiligers van EBN in Breda die worden verdacht van betrokkenheid bij de kluisjesroof blijven in de gevangenis zitten, werd dinsdag besloten in een pro-formazitting. De rechtbank in Breda houdt de twee verdachten voorlopig in voorarrest. Justitie is bang dat de twee naar het buitenland vluchten als ze vrijkomen.