Peter is in de ban van coniferen kweken: ‘Naar onze drie kleindochters heb ik ieder een soort vernoemd’

De eerste stappen in de agrarische wereld zette Schrauwen door zijn zwager. Deze huurde een woning in Zundert. ,,Mijn schoonvader overleed, waardoor er grond vrijkwam. De verhuurder adviseerde me om een boomkwekerij te beginnen. Ik begon samen met mijn zwager in de avonduren een boomkwekerij met bos en haagplantsoen. Na vier jaar werd het zo groot dat we de stap zette om zelfstandig te worden.”



Peter en zijn vrouw Koos (66) beginnen samen de v.o.f. Schrauwen-Moerings. Na bezoek aan een open dag bij kwekers in Limburg, raken Peter en Koos in de ban van de conifeer. Nu, iets meer dan dertig jaar later, hebben ze om en nabij 400 verschillende cultivars staan. Het aantal bedrijven met zo’n aanbod is in ons land op één hand te tellen. Hun zoon Jean-Pierre (49) is sinds 1998 in het bedrijf gekomen.