Peter-Alexander (32) onderzoekt eeuwenoude Brabantse taal: ‘Dat is wat ons bindt’

BERGEN OP ZOOM/WOUW - ,,Hier staat hoeveel zilverstukken Jacob in het jaar 1359 moest betalen voor zijn stukje land achter de galg in Bergen. En Pieter voor zijn land achter de kapel. Zo kun je het landschap reconstrueren."

Voorzichtig slaat Peter-Alexander Kerkhof (32) de perkamenten bladzijden om in het West-Brabants Archief in Bergen op Zoom.

Quote Nu is het klooster van Sint-Catharina­dal gevestigd in Oosterhout, maar ooit lag het ergens tussen Roosendaal en Wouw



Peter-Alexander Kerkhof, onderzoekt de link tussen taalkunde en nederzettingsgeschiedenis Hij pakt er een ander boek bij, uit 1424. ,,Kijk, in de letter D heeft de schrijver een gezichtje getekend." Toegelachen door een 15de eeuwse smiley ontdekte hij aanwijzingen over de precieze plek waar het klooster van Sint-Catharinadal ooit gelegen moet hebben. ,,Nu is het gevestigd in Oosterhout, maar ooit lag het ergens tussen Roosendaal en Wouw. Bij een van de namen van velden vond ik het woord 'abdij'. De heren historici zeggen misschien: dat klooster is nooit een abdij geweest. Maar dat zal de boeren uit die tijd echt een worst geweest zijn."

We weten veel meer dan dat ene zinnetje

Kerkhofs onderzoek, aan de Universiteit Leiden, gaat over de link tussen taalkunde en nederzettingsgeschiedenis. Zelf groeide hij op in Wouw, midden in het gebied dat hij nu dus bestudeert. ,,Sommige namen en aanduidingen vertellen iets over hoe het nog langer geleden was. Duizend jaar geleden, toen de eerste mensen bomen begonnen te kappen om zich hier te vestigen."

Ook over de taal die mensen toen spraken is meer bekend dan we denken. ,,We weten veel meer dan dat ene zinnetje, Hebban olla vogala'. Ons woordenboek Oudnederlands, de taal die hier rond het jaar 1000 gesproken werd, bevat wel 4500 woorden."

Quote De taal die hier rond het jaar 1000 gesproken werd, bevat wel 4500 woorden Peter-Alexander Kerkhof, onderzoekt de link tussen taalkunde en nederzettingsgeschiedenis

Hoe dat klonk? Dat is te horen in het animatiefilmpje Taal in Rotta. Hoe klonk het Oudnederlands in elfde-eeuws Rotterdam?. Kerkhof maakte het vorige maand met archeologen van de gemeente Rotterdam. Inmiddels is het al meer dan 250.000 keer bekeken op YouTube. ,,Het Oudnederlands was in die tijd nog niet opgebroken in dialecten. Het is dus best vergelijkbaar met hoe mensen in West-Brabant geklonken moeten hebben."

Op zoek naar personen en plaatsen

Zijn speurwerk in de West-Brabantse belastingregisters uit de 14de en 15de eeuw is onderdeel van een groter onderzoek naar namen van personen en plaatsen in het oude hertogdom Brabant.

,,Dat liep helemaal door tot aan de Franse taalgrens. De hertog van Brabant verkeerde in de kringen van de Franse koning. Dus begon men in Brabant al veel eerder zo'n administratie bij te houden dan in Holland."

Ook vrouwen betaalden belasting

Juist over het Brabantse dorpsleven valt dus een hoop te ontdekken. ,,Over echte mensen, die geen ridder of abt waren. Hun bijnamen vertellen bijvoorbeeld waar hun families vandaan kwamen. Historici dachten altijd dat een vrij groot deel van de bevolking van West-Brabant uit Vlaanderen kwam, maar in de oudste registers kom ik eigenlijk veel meer namen uit Zeeland tegen." Bijnamen als 'grote' of 'oude' vertellen dan weer meer over de mensen zelf, net als 'de loddere' (de pervert) of 'bulgier' (ketter).

Quote Kennelijk waren die vrouwen belangrij­ker dan hun echtgenoot Peter-Alexander Kerkhof, onderzoekt de link tussen taalkunde en nederzettingsgeschiedenis Ook opvallend: zo'n elf procent van de belastingen werd betaald door vrouwen. Zij hadden dus ook bezit. Er waren mannen die in de registers stonden als 'man van' of 'zoon van' een vrouw. ,,Kennelijk waren die vrouwen belangrijker dan hun echtgenoot." Een van die vrouwen die opdook in het register uit 1424 was Ymme die Lems uit Wouw. Op zijn website treasuresofdutch.com schreef Kerkhof een blog over haar.

‘Onze taal is wat bindt’

In andere blogs vergelijkt hij populaire city-builder games met echte nederzettingsgeschiedenis. Of echte Brabantse bandieten uit de archieven met die uit een Netflix-serie. Ook twittert hij volop over zijn onderzoek, als @Oldfrankishphil.