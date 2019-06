Persoonlijke bevrijdingsverhalen Rucphen gezocht voor boek

Ze roept Rucphenaren dan ook op zich te melden bij de gemeentelijke werkgroep via communicatie@rucphen.nl Het idee voor de verhalenbundel is ontstaan tijdens een overleg in april over de bevrijdingsactiviteiten, zegt werkgroeplid Jac van Oers. ,,Daarin hebben we onder meer gesproken met heemkundekringen, KBO's en oranjecomités.”

Het schrijven besteedt de gemeente uit

De bedoeling is het boek rond 5 mei 2020 uit te geven. ,,We weten natuurlijk dat West-Brabant in oktober 1944 al werd bevrijd, maar oktober 2019 is voor ons geen haalbare kaart", zegt Van Oers. ,,Het verzamelen en schrijven doen we niet zelf, dat wordt vermoedelijk uitbesteed aan een externe partij.”

Volledig scherm Tijdens de bevrijding verloren in St. Willebrord een tiental mensen het leven. Onder hen de beroemde pastor Bastiaansen, die in zijn tuin werd getroffen door granaatvuur. En moeder Maria Gijzen-Hermus (46) en haar zoontje Piet (11) bij hun huis aan het begin van de Dorpsstraat. © West-Brabants Archief

Sprundel en Willebrord lagen in de vuurlinie

Hoe dik het boek wordt, hangt af van het aanbod van verhalen. ,,Sprundel en St. Willebrord lagen precies in de vuurlinie, maar ook in Rucphen en Zegge is enkele dagen hevig gevochten en kwamen tijdens de bevrijdingsperiode mensen om. In de buurt van Zegge bombardeerden de geallieerden een Duitse trein en later werden ook huizen geraakt waarbij zes mensen stierven.”

Volledig scherm Heemkundekring Den Lande van Zegge werkt aan een bevrijdingsmonument en zoekt nog financiering. © Den Lande van Zegge

Vanuit Zegge is best wat te verwachten, denkt Jan Vergouwen, secretaris van heemkundekring Den Lande van Zegge. ,,Wij hebben zelf in 1994, 1995 en 1996 jaarboeken gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Dat ligt er gewoon al, dus dat zou gebruikt kunnen worden.”

Volledig scherm Met deze poster hoopt heemkundekring Den Lande van Zegge voldoende geld bijeen te krijgen voor een bevrijdingsmonument. onder de tekst is de in puin geschoten kerk van Zegge te zien. © den lande van zegge

Schijfse bijdragen zullen beperkt zijn, denkt Elsa van Maren van heemkundekring Swerter Scive. ,,In de steenfabriek zaten mensen ondergedoken en daar is ook nog wel gevochten. En in het Jachthuis hadden de Duitsers een wachttoren. Maar veel spannends is in SChijf niet gebeurd. Mensen merkten hier weinig van de bevrijding.”