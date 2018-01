PeP haakt definitief af voor verkiezingen in Roosendaal: 'Te weinig kandidaten'

ROOSENDAAL - Politieke partij Praktisch en Pragmatisch, kortweg PeP, doet in maart definitief niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Roosendaal.

Dat heeft de partij besloten tijdens de algemene ledenvergadering, zegt Marella Lute, die vier jaar geleden als lijsttrekker van PeP nog net naast een zetel greep.

Lees ook Na PVV haakt ook Leefbaar Roosendaal af Lees meer

Capaciteit

PeP heeft geconcludeerd te weinig capaciteit te hebben om goed mee te kunnen doen, zegt Lute. ,,We hebben twaalf kandidaten, maar bijna iedereen heeft een drukke baan, ver buiten de stad. Dat is niet te combineren met het raadswerk. En wij vinden: óf je doet het goed, óf je doet het niet. Omdat we er niet voor de volle 100 procent voor kunnen gaan, is het het laatste geworden.''

Eénpitter

Volgens Lute bleek dat zij uiteindelijk de enige was die wel genoeg tijd zou hebben voor het raadswerk. Zelf ziet ze het niet zitten om eventueel als éénpitter (net als Klaar Koenraad van GroenLinks) de Roosendaalse raad in te gaan. ,,Ik heb dat al eens eerder anderhalf jaar lang gedaan (sinds half 2013, na haar afsplitsing van de VLP tot de verkiezingen van 2014, CH) en dat is echt zwaar: je moet bij de fractievergadering zijn, alle stukken in je eentje lezen én alle raadsvergaderingen bijwonen. Dat is bijna niet te doen.''

Toekomst

Lute zegt dat PeP wel net als de afgelopen vier jaar de ontwikkelingen in politiek Roosendaal nauw blijft volgen. ,,Dat hebben we de afgelopen periode ook gedaan, we gaan nu niet achterover leunen.'' Wel komt de partij binnenkort bij elkaar om na te denken over hoe er gezorgd kan worden dat er over vier jaar wel voldoende kandidaten zijn. ,,We hopen dan alsnog mee te kunnen doen.''