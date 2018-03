Peetvader van de blues McAnthony overleden

Van Dodewaard was al geruime tijd ziek. In 2013 vierde hij nog zijn 50-jarige jubileum als artiest, maar daarna ging het met zijn gezondheid bergafwaarts. Zijn carrière begon vroeg in de jaren zestig. Tussen 1963 en 1967 kon hij met The Instigators soms wel tien keer per week optreden. Dat mocht overigens niet van zijn ouders, want hij moest eerst zijn school afmaken.

Tieners

Heftruckchauffeur

Landelijke bekendheid

Van Dodewaard was vaste gast in onder meer Try in Oudenbosch, 't Veerke in Oud-Gastel en Zaal Verhoeven in Nispen. In 1981 kreeg hij even landelijke bekendheid met het nummer Nigger Song. Een paar weken lang werd het nummer landelijk op de radio gedraaid en stond het in de tipparade. Toen het dreigde een hit te worden ging de distributiemaatschappij failliet en lag de single nergens in de winkels.