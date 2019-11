Peejenland heeft met Tom van den Hout een dorpsvriend als prins

HOEVEN - Peejenland heeft een nieuwe leutvorst: Prins Tommes. Tom van den Hout (31) is geen onbekende in zijn dorp: hij zet zich als vrijwilliger in voor verschillende Hoevense sportclubs, het Oranjecomité, en voor carnavalsstichting de Peejenzaaiers. Een logische keuze om deze dorpsbekende te benoemen tot prins.

Hoe is het zo gekomen dat je prins Tommes van Peejenland bent geworden?

,,Ik liep ben al jaren actief bij stichting de Peejenzaaiers, zo rolde ik het wereldje in. Er moest een nieuwe prins gekozen worden en toen ben ik voor deze taak gevraagd door de voorzitter van de Peejenzaaiers. Ik zei gelijk ja. Zo kan ik het carnaval in Hoeven ook van een andere kant meemaken. Het Tapperijke ontplofte toen ik maandag werd onthuld als nieuwe prins. Vele mensen in het dorp kennen mij al.

Wat vind je zelf van het Hoevense carnaval?

,,Carnaval in Hoeven is hartstikke gezellig. In ons kleine dorp kent iedereen elkaar en dat maakt het zo leuk. Klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Verschillende tradities op het gebied van carnaval worden doorgezet. Dat vind ik mooi om te zien. We staan vooral bekend om de grote optocht in Hoeven. Daar ben ik trots op.”

Wat hoop je te bereiken als Prins Tommes?

,,Er zijn nog steeds mensen die zich niet mengen in het Hoevense carnaval. Dat vind ik jammer. Ik zou graag iedereen willen betrekken bij het jaarlijkse feest. Eigenlijk wil ik de Hoevense carnavalsfamilie groter maken. Ook de Raad van Elf is nog niet compleet, dus daar zoek ik nog vrijwilligers voor. Mensen kunnen zich daar voor opgeven. En we zoeken natuurlijk nog een nieuwe nar en prinses.”

Volledig scherm 09-11-2019 - Hoeven - Foto: Pix4Profs/Peter Braakmann - In Tapperijke wordt de nieuwe prins en pliessie van Peejenland Hoeven bekend gemaakt Foto: Links Pelesie Mo en Rechts Prins Tommes © Pix4Profs/Peter Braakmann

Aan welke eisen moet jouw nieuwe nar voldoen?

,,Deze persoon moet de dwarsboom van het Hoevense carnaval worden. Waar ik links ga, moet hij rechts gaan. Hij moet grappig zijn en alle kinderen bijna scheurbuik geven van het lachen. Verder moet hij ook goed kunnen zingen en vooral: goed bier kunnen drinken.”

Heb je nog een boodschap voor al jouw Peejen en Peejinnen?