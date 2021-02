Pechhulp René van de ANWB maakt overuren: ‘Veel jonge bestuurders zijn sneeuw niet gewend’

Meer tijd nodig voor onderzoe­ken op Flintdijk en Onyxdijk: corona maakt meten lastig

5 februari ROOSENDAAL - Er is meer tijd nodig om goed onderzoek te doen naar goede oplossingen voor de wegen Flintdijk, Onyxdijk en Dijkrand. Dat laat wethouder Inge Raaijmakers weten. Door de coronacrisis is er nog steeds sprake van een niet representatieve verkeerssituatie: ,,Daardoor zijn alle verkeersmetingen en onderzoeken die we laten uitvoeren voorlopig niet zinvol.’’