Pearl is het nieuwste lid van het boa-team van Halderberge en het is... een paard

Pearl is een pony en hoort sinds kort bij het team van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente. Volgens woordvoerster Mariëtte Vos is Halderberge zelfs de allereerste gemeente met een paard in het ambtenarenapparaat.

Voordat de politici in de pen klimmen om opheldering te vragen over wat dit de belastingbetaler wel niet kost; Pearl is eigendom van een van de Halderbergse boa's en kost de gemeente dus niks. Integendeel, Pearl moet de gemeente juist wat opleveren.

Beter surveilleren

Want met dat paard hoopt de gemeente beter te kunnen surveilleren in het buitengebied. Nu is dat vaak niet eenvoudig, omdat ze met de auto nu eenmaal niet overal kunnen komen en omdat alle natuurgebieden letterlijk aflopen ook nogal wat tijd kost. Met Pearl moet dat makkelijker én sneller gaan.

Want de boa's komen misschien niet overal, er gebeurt genoeg in het buitengebied wat niet mag. Vos: ,,Afvaldump, vernielingen, maar ook samenkomsten waarbij te weinig afstand wordt gehouden. Dat kunnen we nu makkelijker controleren.’’