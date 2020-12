Pauluskerk wordt met 34 appartementen ‘Gast aan de Brink’

OUDENBOSCH - Geen inloopavond voor omwonenden van de Pauluskerk, maar online uitleg van het nieuwbouwplan. Het is ook voor de Tilburgse ontwikkelaar Rik Krens van Living First even wennen. ,,Maar het ging prima.’’

In de vroege avond haakten een 35-tal omwonenden van de Brink in Oudenbosch aan bij de digitale presentatie van de plannen. Complexe herontwikkelingen gaan ze bij Living First nooit uit de weg. In dat opzicht lijkt de modernistische Pauluskerk niet de moeilijkste klus. Het is een multifunctioneel centrum uit 1968 waar eind 2015 de laatste kerkdienst werd gehouden. Sindsdien is de Pauluskerk nog gebruikt voor vergaderingen, boekenmarkten en muziekuitvoeringen.

Quote Het is dan wel geen kerk meer, we halen elementen als klokkento­ren niet weg. Rik Krens, Living First

Als de bestemmingsplanprocedure soepel verloopt, kan in de tweede helft van 2021 al met de bouw van zes begane grond bungalows, twaalf appartementen daarboven en een woonblokje van 16 appartementen worden. ,,Die zestien komen op de plaats van de huidige pastorie‘’, aldus Krens, die veel complimenten mocht ontvangen voor ontwerp en uitvoering.

,,Het is dan wel geen kerk meer, we halen elementen als de klokkentoren bijvoorbeeld niet weg. Net als de platanen, die zo kenmerkend zijn rondom de Brink. Alleen bij de pastorie moet een boom plaats maken, maar die zullen we herplanten in de omgeving.‘’

Contouren

Krens garandeert ook dat de spelende jeugd op de Brink kan blijven voetballen en dat evenementen als de kermis mogelijk blijven. ,,Ik herken dat uit mijn eigen jeugd, we blijven met de bouw precies binnen de contouren van Pauluskerk en pastorie. De naam van het complex wordt niet voor niets Gast aan de Brink. Het is wonen aan een unieke plek in Oudenbosch met een groene zee als voor- of achtertuin.‘’

In de online bijeenkomst prees Krens de samenwerking met gemeente Halderberge én samenstichting Pagnifique. ,,Dat is heel soepel en constructief verlopen en heeft tot dit plan geleid. Nu waren de omwonenden als eersten aan de beurt tekeningen te zien en vragen te stellen. Die gingen over het voetballen en voldoende parkeerruimte. Dat laatste is het geval en gaat beslist niet ten koste van de Brink.‘’