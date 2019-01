Paulien Huizinga fotografeert krachtige prachtige vrouwen

Video + updateRUCPHEN - Paulien Huizinga werd na haar succes bij de Miss Universe Verkiezing een bekende tv-personality. Een jaar of vijf geleden ontdekte ze de wereld van fotografie en kunst. Ze exposeert in Rucphen.

Natuurlijk, het tv-wereldje bracht haar veel. Ze werd mondiger, kreeg meer zelfvertrouwen, bouwde een enorm netwerk op, mocht mooie programma's maken en soms ook bijzondere reizen.



Maar intussen is Paulien Huizinga (47) er wel zo'n beetje klaar mee. ,,Eigenlijk is die glamour helemaal niks voor mij. Maar ik was 19 toen ik werd gevraagd voor een screentest voor Showtime met Albert Verlinde. Natuurlijk alleen maar omdat ik tweede was geworden bij de Miss Universe-verkiezing.



Maar ja, wat weet je dan helemaal? Toen ik terug kwam uit Las Vegas had ik vanuit Veronica ineens een manager, een mevrouw die allerlei dingen voor mij ging regelen.”

Paulien Huizinga praat honderduit. Schaterlachen en handgebaren wisselen haar vrolijke woordenstroom af. ,,Tja, ik moest wel even op de kaart kijken om te zien waar Rucphen lag", zegt ze over de uitnodiging om mee te doen aan de foto-expositie FROZEN. ,,Maar ik ben er heel trots op dat mijn werk in zo'n prachtige galery mag hangen. Ik heb een klik met Ton Jaspers. Zijn Galerie TON staat net als mijn fotografiecarrière, in de kinderschoenen.”

Hoe ontdekte je de fotografie?

,,Ik had een jaar of vijf geleden mijn tuin gefotografeerd in vier seizoenen en daar boekjes van gemaakt die ik weggaf aan familie. Toen zei mijn oudste zoon Paulus die fictieregisseur wil worden ‘zullen we in de logeerkamer een studio maken? Daar kan ik filmen en jij fotograferen’. Ik vond het leuk om samen met hem te doen. Ik ging naar de vooropleiding van de Fotoacademie en wist meteen: dit is wat ik echt ontzettend leuk vind.”

Je ging dus naar de Academie?

,,Nee. Dat is niks voor mij. Ik ben een doener. Altijd geweest. Ik hou van avontuur en kansen grijpen. Ik zag op tegen al die theorie, ik wilde door en ben zelf gaan oefenen. Met licht opbouwen, nabewerking. Experimenteren aan de hand van Youtube filmpjes, ogen verscherpen, kleureffecten uitproberen. Doordat ik er zelf mee aan de slag ga, blijft het hangen. Lezen en onthouden, dat werkt bij mij niet.”

Geen studiebol?

,,Nee. De keus voor de mts mode en kleding na de mavo was ook geen goede. Ik was er veel te ongedurig voor. Ik ging vroeg op kamers, op mijn 17e in Utrecht, daar was ik ook echt aan toe. Op een gegeven moment gaf mijn moeder me op voor de Miss Universe Verkiezing. Misschien wel als een noodgreep, haha.”

Je kwam bij de tv terecht en presenteerde veel programma's. Wanneer kwam het moment dat het je tegen ging staan?

,,Dat kan ik niet precies aangeven. Ik rolde van het een in het ander. Ik maakte programma's over mode, tuin, interieur. Ik zag overal wel uitdaging, avontuur en plezier in. Maar je bent als presentator uiteindelijk altijd maar een onderdeeltje van een programma. Je bepaalt niet zelf wat je doet. Dat doen anderen en daardoor drijf je van jezelf weg. Dat ging me frustreren.”



Je kunt nu zelf bepalen wat je doet en maakt vooral vrij werk: portretten van mooie vrouwen. Waarom?

,,Weet ik niet. Dat is organisch ontstaan. Ik werd 2,5 jaar geleden gevraagd om mee te doen aan Perfect Plaatje, een tv-programma van RTL4 waarin bekende Nederlanders foto-opdrachten krijgen. Dat liet me zien waarin ik niet goed was, kinderen tussen de drie en zes die niet luisteren bijvoorbeeld, daar heb ik geen geduld voor. Portretten gingen juist wel goed. Inmiddels hoef ik geen modellen meer te zoeken, die komen zelf naar me toe.”

Dat zijn toevallig allemaal mooie vrouwen?

,,Ik maak wat ik mooi vind. Ik hou van krachtige vrouwen die er vrouwelijk uitzien. Sierlijk, niet kwetsbaar. Maar misschien dat ik over een aantal jaar wel lelijke oude kerels portretteer, haha. Ik ga in ieder geval komend voorjaar op cursus bij Albert Watson in Venetië, dat is een man op leeftijd.”

Hoe bepaal je hoe je iemand fotografeert?

,,Ook dat is een natuurlijk proces. Ik praat met een model over de sfeer aan de hand van een soort moodboard en dan doe ik zelf de styling. Ik heb veel hoedjes gekregen van Edgar Vos in de tijd dat ik voor hem modeshows liep en ik leen en koop wel eens wat kleding in een tweedehands zaak. Visagie is niet nodig door mijn manier van nabewerking. Bovendien zijn het prachtige vrouwen.”

Helpt het bekende Nederlander zijn om door te breken als fotograaf?

,,De modellen- en tv-wereld kennen mij en ook het publiek. In die zin gaan deuren gemakkelijk open, zie dit interview! Maar de galeriewereld, de wereld van de kunst, bekijkt mijn werk argwanend en met enig dedain. Daarom ben ik zo blij en vereerd dat ik hieraan mee mag doen. Als ik mijn werk hier zie, denk ik ‘potdomme, dat heb ik door mijn harde werken toch maar voor elkaar’.”



Paulien Huizinga, bekend als tv-presentatrice is tegenwoordig fotograaf en exposeert vanaf zondag 20 januari tot en met 24 februari 2019 bij Galerie TON in Rucphen. Ze doet mee aan de internationale tentoonstelling FROZEN In All Colours waar 30 werken van 8 fotografen te zien zijn.

Van 20 januari tot en met 24 februari is bij Galerie TON in Rucphen de internationale fine-art fotografie-expositie ‘FROZEN In All Colours’ te zien. Er hangen zo’n 30 werken van acht fotografen: de Amerikaanse Christy Lee Rogers (natuur), de Belg Bart Ramakers (erotisch), Paulien Huizinga (portretten), de oorspronkelijk uit St. Willebrord afkomstige Jack Marijnissen (architectuur), Harry Fayt (onderwater-portretfotografie), natuurfoto’s van Andrew George en Judith Borrremans, Marjolein Loppies (urbexfotografie). Zondag 20 januari om 15 uur is de feestelijke opening. Galerie TON, Raadhuisstraat 27, Rucphen.