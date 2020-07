Paul Mesters haalt met Cosun Beet Company het beste uit de biet naar boven

Paul Mesters werd 56 jaar geleden geboren in het Limburgse heuvelland. ,,Ook daar verbouwen ze bieten, die we op onze fabriek verwerken.‘’ Inmiddels woont hij in wat hij gemakshalve het Nederlandse rivierengebied noemt. Op rij-afstand van de fabrieken in Groningen en Dinteloord, maar ook van Brussel waar hij als president van CEFS (Europese Unie van suikerproducenten) bij de EU pleit voor een gelijk speelveld.

Waar is de liefde voor suiker bij u ontstaan?

,,De eerste excursie, die we als studenten van de HAS Den Bosch maakten was naar de suikerfabriek in Breda. Bij mijn eerste werkgever Gist Brocades wat later DSM geworden is, haalden we smaakstoffen uit melasse. Vervolgens een baan bij Purac, melkzuurproducent. En melkzuur wordt van gefermenteerde suiker gemaakt. Sinds 2004 echt ‘in de suiker’, eerst bij CSM, drie jaar later overgenomen door Suiker Unie. Dat was toen al veertig jaar de bedrijfsnaam, waar we op 2 juli vanaf gestapt zijn.‘’

Decennialang was de suikerindustrie op de nationale markt georiënteerd, nu concurreren jullie op de wereldmarkt. Dan past een Nederlandse naam als Suiker Unie niet meer?

,,Door mijn buitenlandse collega's was het lastig uitspreken. Inmiddels ligt onze suikerafzet in het buitenland op bijna veertig procent. Sinds de suikerhervorming en afschaffing van de Europese suikerquota in 2017 is onze strategie meer en meer gericht op andere producten dan suiker. Daar hoort een nieuwe naam bij. Cosun Beet Company. Overigens nog altijd met respect voor onze rijke historie, want de eerste fabrieken in ons land waren beetwortelfabrieken. Ik heb hier nog een oude schematische tekening ‘van beet naar suiker'. Bovendien staat Cosun voor Coöperatie Suiker Unie Nederland. Helemaal verdwijnen zal het nooit.‘’

De naam moest passen bij de ambitie om het beste uit de biet naar boven te halen. Legt u dat eens uit?

,,We blijven uiteraard suiker produceren, maar Cosun Beet Company is veel meer dan dat. We halen steeds meer nieuwe grondstoffen uit de biet. Veevoer en groene energie worden voor ons belangrijker. En de ontwikkeling gaat door. Van bietenvezels maken we grondstoffen voor cosmetica, was- en schoonmaakmiddelen. Recentelijk zijn we in Dinteloord gestart met het winnen van eiwitten uit het bietenblad. Begin volgend jaar ligt de aanvraag om plantaardige eiwitten in voedsel te verwerken in Brussel. Een traject van de lange adem, maar het biedt nieuwe marktkansen. En suiker is een grondstof voor de productie van bio-plastic. We halen plastic uit suiker dat biologisch afbreekbaar is.‘’

Was het negatieve imago van suiker ook van invloed op de naamswijziging?

,,Dat is niet doorslaggevend geweest. Suikerconsumptie wordt al gauw gekoppeld aan een ongezonde leefstijl. Je moet inderdaad geen drie flessen cola op een dag drinken. Overigens ben ik wel blij met programma's als Heel Holland Bakt, waar suiker een onmisbaar element is in het gebak. Waar we voorheen direct in de verdediging schoten, gaan we nu relaxt met kritiek om. Je kunt de publieke opinie alleen maar bijstellen door maximaal transparant te opereren. De fabriek laten zien, uitleggen dat suiker bij de juiste balans wel verantwoord is. Maar dat de consumptie daalt is een gegeven, daar spelen wij ook op in met groene oplossingen. Daar hebben we de overheid wel bij nodig.‘’

Vandaar dat u nogal eens in Brussel tussen de Europarlementariërs vertoeft?

,,Ik kom daar op voor een gelijk speelveld. De Europese verschillen zijn groot waar het gaat om steun aan bietentelers, de inzet van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen of de C02-belasting. Europa loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en eerlijke handel, maar tegelijkertijd sluit de EU handelsverdragen af om de import van 1,5 miljoen ton suiker zonder invoerheffingen toe te staan. Het is een zaak van de lange adem, daarom zul je mij niet in de politiek zien stappen.’’

En dan kwam er corona nog overheen. Hoe zwaar treft dat de crisis de suikersector?

,,Het is ons meegevallen. Kantoorpersoneel werkte veelal thuis en de werkplekken in de fabriek zijn ruim. Gelukkig lag de piek buiten campagnetijd. Komt een tweede golf in het najaar dan voorzie ik nog wel problemen. We zijn eigenlijk de strijd aangegaan tegen corona, want de ethanol uit onze fabriek in Duitsland komt met volle tankwagens tegelijk naar Nederland als desinfectiemiddel voor de handgels.‘’

Wat is Royal Cosun? - Coöperatie van 8800 bietentelers actief in plantaardige voeding, en voedingsingrediënten, veevoer, bio-based toepassingen en groene energie.

- Realiseerde in 2019 een omzet van 2,1 miljard euro.

- Cosun heeft vijf businessgroepen:

1. Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) verwerkt bieten.

2. Aviko verwerkt aardappelen.

3. Sensus verwerkt insuline uit cichoreiwortels.

4. SVZ verwerkt groenten en fruit tot puree.

5. Duynie verwerkt reststoffen uit levensmiddelen en de ethanolsector voor veevoer en petfood.