Paul Kusters op open dag BN DeStem

Paul Kusters, de tekenaar van de populaire cartoon Toos en Henk, is zaterdag aanwezig tijdens de open dag van de redactie West-Brabant van BN DeStem. De open dag wordt gehouden in de nieuwe redactieruimte in Roosendaal, in het pand van Alwel aan de Laan van Brabant. Daar worden de edities Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur/Moerdijk gemaakt. Zoals de redactie in Breda ook een kantoor heeft aan de Markendaalsweg.