Pastorie Oudenbosch gaat tegen de vlakte

OUDENBOSCH - De kogel is door de kerk. Beter gezegd: de sloopkogel gaat door de pastorie. Oudenbosch krijgt een met groen omgeven basiliekplein. En pastoor Maickel Prasing verhuist honderd meter naar een luxe appartement in het Sint Annacomplex.

Maandagmiddag maakten parochiebestuur, gemeente en de projectontwikkelaar Cor Koopmans de plannen bekend. Plannen, die passen in het miljoenenproject 'religieus erfgoed Oudenbosch'. Het amoveren van de pastorie was één van de open eindjes in de grote renovatie van het religieuze hart van de Koepelstad. De pastoorswoning werd beschouwd als een obstakel in de visuele verbinding tussen basiliek, Sint Anna en de voormalige religieuze gebouwen aan de overkant van de Markt.

Impasse

Al geruime tijd waren de partijen met elkaar in overleg over verkoop van de pastorie en vervolgens sloop. De Oudenbossche zakenman Cor Koopmans doorbrak de impasse met zijn plan 6 luxe appartementen en 15 woningen in de sociale sector te ontwikkelen in het voormalige zusterklooster Sint Anna dat na de herindeling nog een aantal jaren dienst deed als gemeentehuis.

Lokale omroep

De bibliotheek zit nu nog in de Annabouw, een deel wordt ingenomen door anti-kraak en ook de lokale omroep heeft er tijdelijk een studioruimte. Dat verandert als de bieb intrekt in de Mariabouw naast de kapel van Saint Louis alwaar een aantal culturele activiteiten samen komen. De omroep, die straks opgaat in een streekomroep, is nog zoekende naar een geschikt onderkomen.

Budgettair neutraal

Het kerkbestuur laat bij monde van pastoor Maickel Prasing weten dat de deal met gemeente en Koopmans budgettair neutraal zal verlopen. ,,De verhuiskosten komen geheel voor rekening van ontwikkelaar en gemeente. We leveren immers nogal wat ruimte in en ook de pastorietuin verdwijnt.''

Parochiecentrum

In de pastorie woont pastoor Maickel Prasing. Bovendien is het een parochiecentrum voor de vrijwilligers, met een vergaderruimte, archief, spreekkamers en een reproruimte. Het was nooit de wens van het kerkbestuur om de pastorie in te leveren. ,,Het was ons vooral om een gelijkwaardige herhuisvesting te doen.''

Volledig scherm © Google Maps / Streetview