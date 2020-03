Pastoor preekt via livestream: ‘Verbinding met anderen sterker dan ooit’

Vergeten pannetje op vuur zorgt voor veel rook in apparte­ment in Oudenbosch

9:01 OUDENBOSCH - Bewoners van een appartementencomplex aan de Polderstraat in Oudenbosch moesten zondagavond tijdelijk uit hun woning, omdat er brand zou zijn geweest in een van de appartementen. Of dat zo was is niet duidelijk, er was wel veel rook door een vergeten pannetje op het vuur.