Pastoor Hans van Geel kraakt harde noot: ‘De kerk is in principe en per slot van rekening slechts een gebouw’

Kwestie tuinhuis in Oud Gastel: bezwaren weg, maar Halderber­ge moet wel betalen

DEN HAAG/OUD GASTEL – De gemeente Halderberge moet niet zeuren en de uitspraak van de bestuursrechter in Breda over een handhavingszaak rond een aanbouwtje in Oud Gastel gewoon accepteren, zo blijkt min of meer uit een einduitspraak van de Raad van State.

5 november