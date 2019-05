Passende plek voor oorlogsmonumentje in Zegge

Bombardement

Het tweetal kan dat aanschouwelijk maken. Het plantsoentje aan het begin van het dorp lijkt gemaakt om het monumentje van 1.20 bij 1.20 meter te herbergen. Het is een plekje met een trieste historie. Vlak bij deze hoek van de Nieuwstraat en de OL Vrouwenstraat verloren bij een geallieerd bombardement op de nabije spoorlijn in één klap zes dorpsbewoners hun leven, vijf maanden voor de bevrijding. ,,Een moeder en vier kinderen en een overbuurman.’’

Crowdfunding

De urgentie van de actie is niettemin ingegeven door het feit Zegge dit jaar stil staat bij 75 jaar bevrijding. De start is er. ,,Wat we nog nodig is? Geld, zo’n 8.000 euro’’, lacht Vergouwen. Crowdfunding hiervoor is al begonnen. De gemeente is positief en zorgt voor zaken als de bestrating maar zal geen bijdrage storten, bevestigt woordvoerder Marijn van Starkenburg.